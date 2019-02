Lawinenabgang: Brennerautobahn in Südtirol komplett gesperrt

Viele Autofahrer in den Alpen gestrandet - Retter sind im Dauereinsatz - vor 52 Minuten

BRENNER - Der Stau ist immens: Weil zwischen Sterzing und der Brennerautobahn in der Nacht auf Samstag eine Lawine abging, geht auf der Hauptverbindungsachse zwischen Nord- und Südeuropa derzeit nichts mehr. Auch der Zugverkehr ist beeinträchtigt.

Erneut hat das Winterchaos die Alpenregion fest im Griff. Allein in der Nacht auf Samstag fielen in Südtirol bis zu 80 Zentimeter Neuschnee, entlang der Brennerautobahn gingen mehrere Lawinen ab. Verletzte gab es dabei nicht. Besonders schwer traf es die Gegend rund um Sterzing und Klausen in Südtirol. Laut der österreichischen Autobahngesellschaft ASFINAG werden Autos und Lastwagen bis 7,5 Tonnen derzeit an den Anschlussstellen Brenner-Nord, Nösslach und Martei von der Polizei umgeleitet und wieder nach Norden eskortiert. Lkw über eben jener Grenze müssen warten, bis die Sperre aufgehoben wird. Die Beeinträchtigungen sind immens, sofort bildeten sich kilometerlange Staus. Auch die Brenner Staatsstraße ist dicht.

Derzeit sind Retter auf beiden Seiten der Grenze im Dauereinsatz, um die Fahrbahn zu räumen und Lastwagen zu bergen, die ohne Schneeketten liegengeblieben sind. Wie lange die Sperre andauert, ist derzeit noch völlig unklar. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, sitzen auf der Brennerautobahn viele Menschen in ihren Autos fest - teils bis zu zwölf Stunden.

Auch der Zugverkehr ist erheblich eingeschränkt. Zwischen den Haltestellen Brenner und Steinach am Brenner seien derzeit keine Fahrten möglich, teilt die Österreichische Bundesbahn (ÖBB) mit. Fernverkehrszüge fahren vorerst nur bis Innsbruck und enden dort. Eine Weiterfahrt, etwa mit Schienenersatzverkehr, ist derzeit nicht möglich - eben weil auch die Straßen gesperrt sind.

