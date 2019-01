Lawinengefahr: 41.000 Menschen in Österreich eingeschlossen

Schneefälle sollen aber ab Dienstagmittag langsam abklingen - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - Viele Pisten sind gesperrt, es herrscht vielerorts große Lawinengefahr, Straßen sind unpassierbar: Zwei Wochen lang hat gewaltiger Schneefall Einheimische und Touristen beeinträchtigt. Seit Montagabend sind im Bundesland Salzburg 41.000 Menschen komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Doch eine Besserung der Lage ist in Sicht.

Seit Anfang Januar schneit es in den Alpen, Zentimeter um Zentimeter hat sich der Neuschnee zu teilweise meterhohen Schichten auf Hängen, Dächern und Gehwegen aufgetürmt. Am Wochenende haben neue Schneefälle viele Regionen an die Belastungsgrenzen gebracht, Helfer aus ganz Bayern sind im Dauereinsatz. Sie kämpfen sich mit schwerem Gerät durch die Schneemassen, die nicht nur Straßen blockieren und Orte von der Außenwelt abschneiden, sondern in Form von Lawinen schon mehrfach zur tödlichen Falle wurde.