Lebensadern: Die Geschichte der Autobahnen in Franken

NÜRNBERG - Sie sind die Lebensadern Frankens und sorgen dafür, dass das Leben pulsiert: Die A3, A6 und A9 haben seit ihrem Bau die Geschichte der Region mitgeprägt. Die historischen Bilder gibt es hier!

Bilderstrecke zum Thema

Wie kennen sie aus den Verkehrsnachrichten oder von der Fahrt nach Berlin. Sie war täglich in den Schlagzeilen, als 1989 die Mauer fiel. Nach der Wende wurde sie als Projekt Deutsche Einheit sechsspurig ausgebaut. Die A9 ist mit 530 Kilometern eine der längsten deutschen Fernstraßen, sie erlebte den mit 160 Kilometern bislang längsten Stau in Deutschland und erlangte mit den zehn Toten eines Unfalls in der Münchberger Senke traurige Berühmtheit. Die Bundesautobahn 9 verbindet über Nürnberg Berlin mit München und prägt die Region in Nordost-Bayern. Die Geschichte eines Fernwegs in Bildern.