Was ist Kunst, was Liebhaberei? Ist das Gemälde etwas wert, der Tisch womöglich historisch wertvoll oder die Lampe ein gesuchtes Art-Deco-Stück? Auf der Messe "Antique & Art Nürnberg" können Besucher am Samstag und Sonntag in der kleinen Meistersingerhalle mitgebrachte Stücke von zwei erfahrenen, unabhängigen Experten begutachten und schätzen lassen.