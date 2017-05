Lebensgefährte der Mutter sticht auf deren Sohn ein

GEROLZHOFEN - Anscheinend aus Wut hat ein 44-Jähriger in Gerolzhofen (Landkreis Schweinfurt) den Sohn seiner Lebensgefährtin mit einem Messer angegriffen und verletzt. Nachdem das Opfer zunächst geflüchtet war, kehrte der 18-Jährige wieder in die Wohnung zurück. Anschließend flogen die Fäuste.

Laut Polizeiangaben wohnt der neue Lebensgefährte der Mutter in der gemeinsamen Wohnung zusammen mit dem 18-Jährigen Sohn. Am frühen Samstagnachmittag soll der 44-Jährige in der Küche ohne Vorwarnung auf sein Opfer zugestürmt sein und ihm mit einem Taschenmesser einen Stich in die rechte Bauchregion versetzt haben. Der Heranwachsende verletzte sich dabei leicht und suchte nach eigenen Angaben mit seinem Pkw das Weite.

Wenig später kehrte der 18-Jährige jedoch in die Wohnung zurück. Er geriet mit dem neuen Freund seiner Mutter in einen Streit, der in einer Schlägerei endete. Einen Tag später zeigte er den 44-Jährigen schließlich an. Dieser räumte den Vorfall ein und gab als Motiv Wut gegen den Heranwachsenden an, eine Tötungsabsicht bestritt er aber. Der Tatverdächtige händigte bereitwillig die Tatwaffe, ein Klappmesser mit kurzer Klinge, das er noch bei sich trug, aus.

Weil die Aussagen beider Männer voneinander abweichen, ermittelt die Kripo Schweinfurt nun in Absprache mit der Staatsanwaltschaft gegen beide. Ob die Mutter zur Tatzeit anwesend war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

