Lebensretter auf der A9: Tesla-Chef zeigt sich dankbar

Nachricht von spektakulärer Heldentat ging durch die US-Medien - vor 25 Minuten

GARCHING - Der Mann reagierte geistesgegenwärtig, als er einen führerlosen Wagen auf der A9 bei München sah - und setzte sein eigenes Auto ein, um den bewusstlosen Fahrer zu retten. Jetzt hat sich auch Tesla-Chef Elon Musk zu Wort gemeldet.

Nachdem es die Geschichte des heldenhaften Tesla-Fahrers, der auf der A9 bei München einen führerlosen Wagen stoppte, in die US-Medien schaffte, wurde offenbar auch Tesla-Chef Elon Musk darauf aufmerksam. Auf Twitter gratulierte er dem Mann zu seiner Tat. Doch damit nicht genug: Der Unternehmer versprach, dass Tesla die Reparaturkosten übernehmen werde.

In appreciation, Tesla is providing all repair costs free of charge and expedited.