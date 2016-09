Leck im Tank: Gasaustritt am Bahnhof Oberkotzau

Zugstrecke nach Hof gesperrt - Großaufgebot der Polizei und Feuerwehr - vor 2 Stunden

OBERKOTZAU - Am Bahnhof Oberkotzau ist am Montag, gegen 14.30 Uhr, Gas ausgetreten. Schuld dafür war ein Leck in einem Tank. Polizei und Feuerwehr waren im Großeinsatz.

Ein undichter Gastank am Bahnhof Oberkotzau (Landkreis Hof) hat am Montag zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr geführt. Aus dem Tank trat am Nachmittag plötzlich aus zunächst unbekannten Gründen Propangas aus.

"Aufgrund der Witterung strömte das Gas aus dem Tank nach oben ab, so dass es zu keiner Gefährdung von Personen kam", teilte die Polizei mit. Das Gelände wurde dennoch weiträumig abgesperrt. Letztlich wurde der Inhalt kontrolliert abgelassen.

Durch den Zwischenfall kam es auch zu Zugausfällen, wodurch ein Schienenersatzverkehr eingerichtet wurde. In unserem Streckenticker können sie sich über die Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

dpa/mw

