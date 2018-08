Leichnam ertrunkener Studentin nach Indonesien überführt

Die Angehörigen der 22-Jährigen bedanken sich bei der Suchmannschaft - vor 9 Minuten

KULMBACH/JAKARTA - Am 8. August wurde eine Studentin im Trebgaster See tot aufgefunden. Nun wird der Leichnam in ihre Heimat nach Indonesien überführt - die Familie kann nun nach langem Warten von der Studentin Abschied nehmen.

Nach Badesee-Unglück: Die Leiche der am Trebgaster See ertrunkenen Studentin wurde in ihre Heimat Indonesien überführt. © News5 / Fricke



Nach Badesee-Unglück: Die Leiche der am Trebgaster See ertrunkenen Studentin wurde in ihre Heimat Indonesien überführt. Foto: News5 / Fricke



Laut des Nordbayerischen Kourier landete der Flieger mit dem Leichnam in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Die Familie wartete zwei lange Wochen verzweifelt auf ihre Tochter - nun können die Angehörigen der 22-jährigen Studentin endlich Abschied nehmen.

Das Bestattungsinstitut Tittel-Hübner aus Kulmbach, sowie das indonesische Konsulat taten alles in ihrer Macht stehende, um eine schnelle Überführung der Leiche nach Indonesien einzuleiten. Das Bestattungsunternehmen von Stefan Hübner hat nun nach der polizeilichen Freigabe der Leiche die Überführung in die Wege geleitet. Der Familie soll diese so unkompliziert wie möglich gemacht werden, weswegen die indonesische Regierung die Kosten der Überführung übernimmt.

Bilderstrecke zum Thema Studentin vermisst: Großer Sucheinsatz am Trebgaster Badesee Vermutlich wollte sich die 22-jährige Studentin aus Bayreuth im Trebgaster Badesee (Landkreis Kulmbach) am Mittwochnachmittag aufgrund der anhaltenden Hitze nur etwas abkühlen. Doch möglicherweise endete der Sprung ins kalte Wasser in einer Tragödie. Seit 13.30 Uhr fehlt von der jungen Frau jede Spur. Eine großangelegte Suchaktion mit Rettungstauchern und Polizeihubschrauber wurde infolgedessen gestartet, bislang allerdings ohne Erfolg.



Die junge Frau verschwand damals am Trebgaster See, woraufhin ihre zwei Freundinnen die Einsatzkräfte verständigten. Nach einer umfangreichen Suche, die unter anderem Wasserretter, Feuerwehr, Rettungsdienst und das Technische Hilfswerk einspannte, wurde die Studentin am selben Nachmittag im Trebgaster See tot aufgefunden. Obduktionen zu Folge ertrank die 22-Jährige ohne Fremdeinwirkung.

"Gott möge alle Rettungskräfte segnen und schützen", schreibt ein Familienmitglied aus Indonesien und bedankt sich bei allen Helfern, die am 8. August an der Suche am Treibgaster See beteiligt waren. Am Freitag findet die Beisetzung der jungen Indonesierin statt.

jsf