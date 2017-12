Ein Benefizkonzert krönte das Jubiläumsjahr "50 Jahre Bläsermusik aus Buckenhofen". An der Staustufe spielten rund 300 Musiker für die Aktion "Weihnachten für Alle" und die eigene Nachwuchsförderung stolze 11.309 Euro an Spendengeldern ein. Es war ein Kraftakt selbst für einen solch großen Verein – und ein außergewöhnliches Erlebnis.

Ein 22-Jähriger kam am Sonntagabend mit seinem Twingo in der Münchener Straße in den Gegenverkehr. Dabei verstarb sein Beifahrer. Der Unfall zu massiven Verkehrseinschränkungen.