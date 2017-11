Leise rieselt's: Region taucht sich in ein Winterkleid

Freitag und Samstag sollen wieder trockener werden - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Winter hat Franken erreicht: Pünktlich zur Eröffnung des Christkindlesmarkts zeigt sich das Wetter von seiner frostigen Seite. Die ersten Flöckchen rieseln schon auf die Region herab und überziehen die Landschaften mit einer pudrig-weißen Schicht.

In Gunzenhausen deckt sich die Landschaft schon so langsam weiß ein. © Viola Bernlocher



In Gunzenhausen deckt sich die Landschaft schon so langsam weiß ein. Foto: Viola Bernlocher



Die Kinder und Schneelustigen haben bereits sehnsüchtig darauf gewartet: Der Donnerstag hat bei Temperaturen um die -1 Grad einige weiße Flocken im Gepäck. Dabei ist für die Autofahrer allerdings Vorsicht geboten: Der deutsche Wetterdienst warnt vor Frost und Glätte bis etwa 12 Uhr. Auch laut dem Wetterochs soll oberhalb von 500 Metern Dauerfrost herrschen.

Am Freitag bleibt es kalt und größtenteils wolkig. Schneefall wird es laut dem Wetterdienst von Nordbayern keinen geben. Passend zum Christkindlesmarkt aber Werte zwischen -2 und 0 Grad. Perfekt für eine Tasse Glühwein oder Kinderpunsch.

Zum Wochenende hin soll es in ganz Bayern frostig werden. An den Alpen könnten die Temperaturen am Samstag und Sonntag in den zweistelligen Minus-Bereich sinken, sagte ein Meteorologe des DWD. Auch mit zehn bis 30 Zentimetern Neuschnee sei zu rechnen. Im restlichen Bayern werde es bis zu minus fünf Grad kalt, stellenweise lasse sich auch die Sonne blicken. Nürnberg wird erst am Sonntagabend wieder vom Schnee heimgesucht.