Lichter, Prinzen und Eisbaden: Alle Bilder vom Wochenende

In der Region ging es nicht nur bunt, sondern auch weiß zu - vor 29 Minuten

NÜRNBERG - Die stressige Jahreszeit ist vorbei, da wird doch Zeit fürs Ausruhen sein. Dieser Gedanke ging zuletzt doch vielen durch den Kopf. Am Wochenende jedenfalls war dies für unternehmungslustige Franken nicht drinnen. Ob die berühmte Lichterprozession in Pottenstein oder die Inthronisationen der Eibanesen: Die Region hatte ordentlich zu feiern.





Bilderstrecke zum Thema Spektakel an den Hängen: Pottenstein erstrahlt im Lichterglanz Am Dreikönigstag entflammen in Pottenstein unzählige Feuer an den Hängen rund um den Ort. Die traditionelle Prozession zum Lichterfest der ewigen Anbetung zog rund 20.000 Besucher an.







Bilderstrecke zum Thema Fränkische Schweiz wird zum winterlichen Wunderland So fängt das neue Jahr ja gut an! Forchheim war am Samstag von einer weißen Pracht bedeckt. Unser Fotograf Ralf Rödel hat sich auf die Suche nach faszinierenden Motiven gemacht. Und wurde zahlreich fündig, wie die Bildergalerie zeigt.







Bilderstrecke zum Thema Heilige Drei Könige: Wenn die Sternsinger in Nürnberg klingeln Am 6. Januar, dem Tag der Heiligen Drei Könige, waren wieder Sternsinger für den guten Zweck unterwegs. Sophia, Johanna und Jule wurden zu Caspar, Melchior und Balthasar. Sie zogen in Boxdorf von Haus zu Haus. Ein Fotograf hat sie begleitet.







Bilderstrecke zum Thema Mit Zepter und Lachen: Inthronisation des Eibanesen-Prinzenpaares Die Eibanesen haben ein neues (altes) Prinzenpaar! Am Samstag wurden Angelika I. und Daniel I. feierlich ins Amt geführt. Anlass genug, das gebührend zu feiern. Hier sind die Bilder der Partysause!







Bilderstrecke zum Thema Nasses Wetter, gute Stimmung: Der Dreikönigslauf in Kersbach Bereits zum 32. Mal lud die DJK Kersbach am Sonntag zum traditionellen Dreikönigslauf. Eine ganze Reihe an Sportlern absolvierte trotz Nässe und kühler Temperaturen den flachen, schnellen Rundkurs im Süden Forchheims.







Bilderstrecke zum Thema Antiquitäten schätzen lassen: "Antique & Art" in der Meistersingerhalle Was ist Kunst, was Liebhaberei? Ist das Gemälde etwas wert, der Tisch womöglich historisch wertvoll oder die Lampe ein gesuchtes Art-Deco-Stück? Auf der Messe "Antique & Art Nürnberg" können Besucher am Samstag und Sonntag in der kleinen Meistersingerhalle mitgebrachte Stücke von zwei erfahrenen, unabhängigen Experten begutachten und schätzen lassen.



Bilderstrecke zum Thema Kampf im Eiswasser: Schwimmer pflügten durch klirrend kalte Fluten Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und ein beinharter Wettkampf: Die 5. Ice Swimming Aqua Sphere German Open in Veitsbronn starteten am Freitag mit den 1000-Meter-Rennen der Damen und Herren und warteten gleich im ersten Lauf mit einer Sensation auf.



krei