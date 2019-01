Das neue Jahr hat in Weißenburg einen ziemlich vorbildlichen Start hingelegt. Die Polizei meldete einen ruhigen Jahreswechsel und verzeichnete nur zwei kleinere Vandalismusvorfälle. Damit dürfte es sich um einen der ruhigeren Jahreswechsel in diesem jungen Jahrtausend gehandelt haben. Und dank ausnehmend fleißigen Stadtarbeitern wohl auch um einen der saubersten. Bereits gegen 9 Uhr morgens zeigten sich Marktplatz und Luitpoldstraße fast besenrein.

Auch an Silvester war Nürnberg Frankens Party-Hauptstadt. Während in den Innenstadtlokalen gediegen ins neue Jahr getanzt wurde, flammten in der gesamten Stadt Feuerwerke auf. Wir haben die Bilder!