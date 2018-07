Live-Blog: 38 Grad - extreme Hitzewelle rollt auf Franken zu

Wetterochs: "Extremer als alles, was wir jemals zuvor erlebt haben" - vor 15 Minuten

NÜRNBERG - Es ist heiß, und es wird noch heißer: Bis auf 38 Grad soll das Thermometer am Dienstag und Mittwoch klettern. Laut dem fränkischen Experten "Wetterochs" könnte diese Hitzewelle extremer werden als alles, was wir jemals zuvor in Franken erlebt haben.