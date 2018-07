Live-Blog: Bis zu 38 Grad - Franken ächzt unter der Hitze

Hitzewelle lässt Franken und Oberpfälzer seit Tagen schwitzen - vor 12 Minuten

NÜRNBERG - Es ist heiß und es wird immer heißer: Bis zu 38 Grad werden am Dienstag in der Region erwartet. Abkühlung? Fehlanzeige! Denn die Hitzewelle verweilt noch einige Tage in Franken und der Oberpfalz. Hier gibt es alle Infos rund um das extreme Sommerwetter.