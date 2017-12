Live: ICE-Trasse nach Berlin wird eingeweiht

Mit unserem Liveticker sind Sie bei der Jungfernfahrt hautnah dabei - vor 6 Minuten

NÜRNBERG/BERLIN - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ist einer der ersten, der auf der neuen ICE-Strecke in knapp drei Stunden von Nürnberg nach Berlin reisen darf. Am Freitag lädt die Bahn zu einem großen Festakt in der Hauptstadt ein. Wir sind live dabei.

Bilderstrecke zum Thema Kosten, Profiteure, Tempo: Alles zur neuen ICE-Strecke Nürnberg-Berlin Die neue Bahn-Schnellstrecke zwischen Nürnberg und Berlin ist mehr als 500 Kilometer lang. Einige Abschnitte wurden - wie der Rehberg Tunnel - komplett neu gebaut, andere wiederum ausgebaut. Offiziell geht die Schnellstrecke im Dezember 2017 in Betrieb. Das müssen Sie nun wissen.



NN/NZ