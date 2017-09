Lka-Abteilung soll junge Menschen vor Islamismus schützen

NÜRNBERG - Vor der Beteiligung junger Menschen an Aktivitäten von Islamisten, im schlimmsten Fall an einem Anschlag, steht immer eine Radikalisierung. Die ziemlich verzweigten Wege dorthin versucht in Bayern ein staatliches Netzwerk für Prävention zu versperren.

Terror-Propaganda im Web: Ein staatliches Netzwerk für Prävention warnt vor dem Einfluss radikaler islamistischer Gruppen und sucht im konkreten Einzelfall nach Lösungen. Das Modell gibt es in dieser Form nur im Freistaat. © Foto: Felix Kästle/dpa



Im Zentrum steht dabei eine in Deutschland einzigartige Abteilung beim Landeskriminalamt (Lka). Deren Mitarbeiter kümmern sich notfalls intensiv um jeden Einzelfall. Äußerste Behutsamkeit ist dabei gefragt, so wie bei der 16-jährigen Melanie (Name geändert) aus Nordbayern.

Es muss doch was Ernstzunehmendes passiert sein. Irgendetwas muss diese Verstörung doch ausgelöst haben. Oder warum sonst sollte Melanie ihre Mutter plötzlich als "Kufr" beschimpfen? Für die Gescholtene selbst war der arabische Ausdruck für "Ungläubige" bis dahin ein Fremdwort. Sie musste erst nachsehen, was er bedeutet. Und warum die schon sehr konkret wirkende Ankündigung der Tochter, einen Moslem zu heiraten und nach Syrien zu reisen, in das IS-Kriegsgebiet?

Die 16-jährige Melanie hatte noch nie Gelegenheit, eine Moschee von innen zu sehen. In ihrer Nähe gibt es gar keine. Und einem echten Moslem war das Mädchen in seiner nordbayerischen Kleinstadt-Verlorenheit bis dahin auch noch nicht über den Weg gelaufen. Eine solche Begegnung organisierte später erst das Landeskriminalamt. Sie war heilsam.

Die Mutter Melanies hatte sich schließlich äußerst besorgt an die örtliche Polizeidienststelle gewandt. Das war vor einigen Monaten. Den Niqab, einen Gesichtsschleier, den die Alleinerziehende im Zimmer ihrer Tochter fand, hielt sie zunächst fälschlicherweise für ein Faschingskostüm. Bis ihr das Verhalten ihrer Tochter immer befremdlicher erschien.

Streit über das Essen

Es gab plötzlich vermehrt Streit über das Essen. Die Realschülerin, die zu diesem Zeitpunkt zu ihrem Vater längst keinen Kontakt mehr hatte, saß entgegen ihrer früheren Gewohnheiten oft allein zu Hause in ihrem Zimmer. Dort war ihr Gegenüber vor allem der Bildschirm ihres Computers. Ihr Leben spielte sich offenbar verstärkt im Internet ab. Virtuell schmiedete sie auch ihre Heiratspläne mit einem muslimischen Chat-Freund. Reale Gesprächspartner in ihrem Wohnort standen wohl nicht zur Verfügung. Für die Mutter war das alles am Ende so alarmierend, dass sie zur Polizei ging.

Die Beamten in der ländlichen Heimat von Melanies Familie meldeten den Vorfall weiter an das Kompetenzzentrum für Deradikalisierung beim Lka in München. Das ist mittlerweile ein fast routiniertes Vorgehen. Die Stelle ist bei Behörden intensiv bekannt gemacht worden.

Sie ist Teil eines weit verzweigten staatlichen Netzwerkes, das nach einem Ministerratsbeschluss vor zwei Jahren als Reaktion auf die wachsende Zahl von Anhängern des Salafismus und dessen extremistischen Islam-Verständnisses geknüpft worden war. Verschiedene Ministerien und der Verfassungsschutz wirken da mit. Bei einer interministeriellen Arbeitsgruppe laufen die Fäden zusammen.

Neben dem "sicherheitspolitisch notwendigen Bekämpfungsansatz" gegen islamistisch motivierte Gewalttaten, so die offizielle Selbstbeschreibung, werde ein "ganzheitlicher präventiver Ansatz" verfolgt. Man will der Gefahr den Nährboden entziehen. Es soll gar nicht erst so weit kommen, dass aus den ersten Pflänzchen salafistischer Kontakte und Neigungen — wie auch immer die Saat gelegt wurde — unter Umständen ausgewachsene Terrorprobleme entstehen.

Kritik: Modell nur in Bayern

Holger Schmidt vom Landeskriminalamt. © Foto: Michael Kasperowitsch



Bei den Netzwerkpartner geht es viel um Beratung, Information, Kooperationen, Aufklärung, Vorträge, Qualifizierung, aber der konkreten Probleme, denen sich etwa Melanies Mutter gegenübersah, nimmt sich vor allem die Lka-Abteilung an. Es gibt Kritik an dem Umstand, dass in Bayern ein solches Sicherheitsorgan die Hauptrolle spielt, ein Modell, dass es in dieser Form nur im Freistaat gibt.

In anderen Bundesländern leisten diese Präventionsarbeit eher zivilgesellschaftliche Organisationen und Vereine. Sie haben allenfalls so etwas wie Sicherheitsleitfäden an der Hand und entscheiden von Fall zu Fall selbst, ob es geboten erscheint, die Polizei hinzuzuziehen. In Bayern läuft das umgekehrt. Hier wird im Lka entschieden, was zu tun ist.

Das gilt auch für die Fälle, die dort über die Beratungsstelle Radikalisierung beim Nürnberger Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) landen. Die gibt es bereits seit 2012. Die Mitarbeiter dort sind eine erste Anlaufstelle für Angehörige, Freunde oder Pädagogen, die sich Sorgen machen, weil sich in ihrem Umfeld jemand einer radikalen islamischen Gruppe zuwendet. Tausendfach gingen dort seither Anrufe ein.

In der Regel werden auch diese Anfragen an das Lka-Zentrum weitergeleitet, wegen des Datenschutzes zunächst anonym. Erst wenn sich deutlich eine Entwicklung abzeichnet, welche die Sicherheit gefährden könnte, wenn Straftaten im Raum stehen, läuft der polizeiliche Sicherheitsapparat an.

Holger Schmidt wägt solche Fragen in der Lka-Stelle mit seinen Kollegen sorgfältig ab. Der Kriminaloberrat ist dort Chef. Wenn man ihn in seinem Büro in der Maillingerstraße in München besucht, gewinnt man eher den Eindruck, einen gelassenen Sozialarbeiter vor sich zu haben. Jedenfalls ist er alles andere als ein wilder Salafisten-Sheriff. Der helle Flur in dem schwer gesicherten Altbau, von dem die Zimmer seiner Mitarbeiter abgehen, wirkt wie eine Beratungsstelle.

Suche nach Lösungen

Hier wird nach Lösungen gesucht, mit einem Team, zu dem neben Polizisten auch Psychologen, Islamwissenschaftler und Experten des Violence Prevention Network (VPN) gehören – eines Vereins, der in ganz Süddeutschland hilft, zu verhindern, dass junge Menschen immer tiefer in den Sog salafistischer Rattenfänger geraten.

Das darf man sich nicht als trockene Schreibtischarbeit nach Aktenlage vorstellen. In Schmidts Büro wird bei jedem Einzelfall gründlich überlegt, was zu tun ist. "Keiner ist wie der andere." Es werden Informationen gesammelt, Kontakte zu den Beteiligten gehalten, immer neue Erkenntnisse eingespeist und bewertet.

Nicht selten geschieht das über Monate hinweg. Feinfühligkeit, Empathie und Erfahrung sind gefragt. Es geht darum, Vertrauen zu gefährdeten Jugendlichen aufzubauen, Zugang zu ihnen zu finden. Das darf nicht misslingen, will man ihnen helfen. Bei Melanie gelang das bisher.

Die Stichworte "IS", "Syrien", "muslimische Heirat" oder "Kufr" waren ausschlaggebend dafür, dass die Alarmglocken in Schmidts Büro läuteten, als ihre Geschichte dort bekannt wurde. Glücklicherweise gelang die schnelle Kontaktaufnahme zu der kleinen Familie in Nordbayern, zur Mutter sowieso, aber auch zur Tochter

Die musste sich eine "grenzziehende Ansprache" anhören, wie das polizeideutsch heißt. Ihr wird klargemacht, was es strafrechtlich bedeuten kann, sich einer Organisation wie dem IS zu nähern oder ihr sich gar anzuschließen, und wie die Jugendliche ihre Zukunft damit belasten würde. Das schon auch.

Begleiter auf Zeit

Aber sie bekam eben auch die Möglichkeit, ausführlich mit einem Moslem über Religion zu sprechen, die salafistische Schwarzweißmalerei auf diesem Weg zu hinterfragen. Das ist das beste Gegengift bei einer Infektion mit dem gefährlichen Gut-Böse-Virus religiös verbrämter Ideologien. Wenn man so will, dann sind die Experten aus dem Münchner Lka-Kompetenzzentrum für Menschen wie Melanie in ihrer schwierigen Lage für eine begrenzte Zeit so etwas wie kritische und gleichzeitig ihr wohlgesonnene Begleiter, die sie zurück in die Realwelt führen. Zu Hause waren die für Melanie anscheinend nicht zum richtigen Zeitpunkt greifbar.

Ihre amtlichen Ersatz-Freunde fanden heraus, warum Melanie so verzweifelt nach allem griff, was ihr irrtümlich Halt versprach, was sie so empfänglich machte für Salafistenpropaganda im Internet. Sie hoffte, auf diesem trügerischen Weg mit einem Suizid im engen Angehörigenkreis fertig zu werden. Andere Möglichkeiten boten sich der 16-Jährigen damals nicht. Inzwischen hat sie das in einer Therapie aufarbeiten können. Die Helfer um Schmidt vom Lka sind in der Lage, schnell einen Termin in einer geeigneten Praxis ohne die üblichen langen Wartezeiten zu vereinbaren.

Hilflosigkeit ausgenutzt

"Erfolg?", fragt Schmidt, "wie misst man den bei dieser Arbeit?" Melanie jedenfalls scheint außer Gefahr zu sein. Sie hat kein Interesse mehr an Salafistenseiten im Internet. Und ihr muslimischer Heiratskandidat hatte wohl mehr Interesse an romantischen Stunden mit dem Mädchen als an der Anwerbung für Terroraktionen. Er nutzte einfach die Hilflosigkeit des Mädchens und verstrickte sie in eine exotisch verklärte Religionsideologie. Das haben die Helfer im Lka herausgefunden. Der Mann bekam von dort einen Hinweis, das Mädchen in Ruhe zu lassen, und zwar in einer Deutlichkeit, die er sicher verstanden hat.

Vielleicht hätte Melanie am Ende auch selbst erkannt, auf welchen Irrweg sie sich da begeben hatte. Vielleicht. Man weiß es nicht. Ein paar unbedachte Klicks weiter im Internet in einer Zeit hilflosen Suchens, Kontakt zu gefährlicheren Gruppen, und die Entwicklung kann einen ganz anderen Verlauf nehmen.

Michael Kasperowitsch