Lkw-Fahrer attackieren Mann und Auto in Oberfranken

Auslöser für den tätlichen Übergriff war ein etwas gewagtes Überholmanöver - vor 32 Minuten

RÖDENTAL - Dieses Überholmanöver bereute er: Ein 24-Jähriger scherte am Dienstagnachmittag beim Überholen dicht vor einem Lastwagen wieder ein. Dessen Fahrer und Beifahrer stiegen prompt an der nächsten Ampel aus und attackierten den jungen Mann und sein Auto.

Zunächst war der 24-Jährige am Dienstagnachmittag auf der Neustadter Straße in Richtung Rödental unterwegs. Als er jedoch zum Überholvorgang eines Lastwagens ansetzte, nahm das Unheil seinen Lauf: Er zog mit seinem Renault Clio im zweispurigen Bereich der Straße an dem Lkw vorbei, um dann gleich darauf wieder vor ihm einzuscheren.

Dem Fahrer des Lasters sowie seinem Beifahrer war die Aktion wohl zu knapp, denn als der 24-Jährige anschließend an einer roten Ampel halten musste, bekam er ungebetenen Besuch: Die beiden Männer verließen das Führerhaus und belagerten den jungen Mann an seinem Auto. Zuerst beschimpften sie ihn, die Sache schaukelte sich aber ziemlich schnell hoch. Zwischen dem Beifahrer aus dem Lkw und dem 24-Jährigen entbrannte Rangelei, bei der sich der Rödentaler leichte Verletzungen am Arm einhandelte.

Damit endete der Disput allerdings immer noch nicht: Bevor sie zum Lastwagen zurück kehrten, trat einer der Insassen noch den Außenspiegel am Renault des jungen Mannes ab. Nach dem Vorfall entfernte sich der Lkw in Fahrtrichtung Rödental. Zahlreiche Personen beobachteten den Vorfall, jedoch konnte niemand einen entscheidenden Hinweis zur Identifizierung der beiden Täter geben. Weitere Zeugen werden deshalb gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg in Verbindung zu setzen.

