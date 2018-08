Lkw-Fahrer verliert auf A3 Kontrolle über Gespann

Lastwagen mit Anhänger stürzte Hang hinab - Fahrzeug beschädigt - vor 13 Minuten

BRUNN - In einer Kurve verlor der Fahrer auf der A3 die Kontrolle über seinen Lastwagen und kam mitsamt Anhänger von der Fahrbahn ab. Das Gespann stürzte den Hang hinunter und kam erst nach mehreren Metern zum Stehen.

Am Freitagmorgen war ein Lkw auf der A3 Richtung Regensburg unterwegs. Gegen 5.45 Uhr verlor der Fahrer an der Ausfahrt Laaber (Landkreis Regensburg) aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in der Kurve von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er mitsamt seinem Anhänger einen Hang hinunter und kam erst nach mehreren Metern zum Stehen. Währenddessen kippte der Anhänger um.

Der Fahrer wurde nicht verletzt, das Fahrzeug wurde am Tank und Führerhaus beschädigt. Die Feuerwehr musste den Diesel-Kraftstoff abpumpen. Wie hoch der dabei entstandene Sachschaden ausfällt, ist noch unbekannt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.