Lkw-Fahrer verliert Kontrolle auf A9 - Gaffer verärgern Polizei

Der Schaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro - vor 57 Minuten

SCHNAITTACH - Am Samstagmorgen verlor ein 27-jähriger Fahrer eines 40 Tonnen schweren Sattelschleppers vermutlich wegen der Schneeglätte die Kontrolle über seinen Laster. Dabei wurde die Leitplanke aus dem Boden gerissen.

Kurz nach der Autobahnausfahrt Schnaittach in Fahrtrichtung Nürnberg riss der nur wenig beladene Sattelzug gegen 6.50 Uhr die Mittelleitplanke der A9 aus deren Verankerung. Dabei rutschte die Zugmaschine im rechten Winkel zur Fahrtrichtung und schlitterte etwa 50 Meter weit, bis zum Stillstand auf den Betonteilen. Die Zugmaschine wurde dabei erheblich beschädigt und der Dieseltank wurde aufgerissen. Die Schnaittacher Feuerwehr sicherte die Unfallstelle auf der schneeglatten Fahrbahn und fing den auslaufenden Treibstoff in Behältern auf.

Für die Bergung des Lkw, welche sich bis zum Mittag hinzog, musste ein Kran eingesetzt werden. Damit dieser eine sichere Standfläche hatte, wurde der Aufstellbereich des Autokrans großräumig von Schnee mit den Räumfahrzeugen der Autobahnmeisterei befreit. Die für die Verkehrssicherung zuständige Autobahnmeisterei hatte auf Grund der winterlichen Straßenverhältnisse mit Personalmangel zu kämpfen. Deshalb waren die Ehrenamtlichen der Feuerwehr noch bis 11 Uhr mit den Sicherungsmaßnahmen beschäftigt, bis sie abgelöst wurden.

