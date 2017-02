Plötzlich geriet sie in den Gegenverkehr: Eine 72-Jährige rammte am Dienstagabend in Berg bei Hof einen Autotransporter frontal. Der Fahrer des Lkw wollte sie aus dem brennenden Wrack retten. Doch er kam zu spät: Die 72-Jährige erlag in einem Krankenhaus ihren Verletzungen. © NEWS5 / Fricke