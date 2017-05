Lkw prallt auf A3 gegen Wohnmobil: Vier Schwerverletzte

Fahrer wurde in Führerhaus eingeklemmt - A3 mehrere Stunden gesperrt - vor 8 Minuten

HELMSTADT - Wohl aus Unaufmerksamkeit ist der Fahrer eines Sattelzugs auf der A3 gegen ein Wohnmobil geprallt. Er selbst wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und wie seine Beifahrerin schwer verletzt. Die beiden Insassen des Wohnmobils zogen sich ebenso erhebliche Verletzungen zu.

Der Lkw-Fahrer war am Donnerstagmittag gegen 11 Uhr auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs, als plötzlich vor ihm ein 65-Jähriger sein Wohnmobil wegen eines Rückstaus abbremsen musste. Der Lkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und prallte mit seinem Sattelzug gegen den Wohnwagen. Dabei wurde er in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Der 65-jährige Wohnmobilfahrer und seine 66-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und mussten nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Der Rettungsdienst brachte den Lkw-Fahrer und seine Beifahrerin in umliegende Krankenhäuser. Für die Räumung der Unfallstelle musste die Autobahn für mehrere Stunden in Richtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Helmstadt und Wertheim/Lengfurt gesperrt werden.

