Am Mittwoch ist in einem Wohnhaus in Bindlach ein Feuer ausgebrochen. Schnell war die Feuerwehr vor Ort, konnte allerdings nicht mehr verhindern dass sich die Flammen bis ins Dachgeschoss ausbreiteten. Schuld an dem Brand war vermutlich ein defekter Ölofen, so die Polizei. Die beiden Bewohner kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Das Haus ist derzeit unbewohnbar.