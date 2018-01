Lkw-Unfall auf A3 bei Würzburg: Bergung dauert an

Lastwagen durchbrach Leitplanke - Vollsperrung am frühen Morgen - vor 41 Minuten

WÜRZBURG - Berufspendler auf der A3 müssen am Freitag viel Geduld mitbringen: Nach einem Unfall war die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Randersacker und der Rastanlage Würzburg zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt. Ein LKW hatte am Morgen die Leitplanke durchbrochen - die A3 glich einem Trümmerfeld.

Auf der Autobahn 3 bei Würzburg ist der Verkehr am Freitagvormittag noch stark eingeschränkt: Nach einem Unfall am frühen Morgen musste die Autobahn zwischenzeitlich beidseitig gesperrt werden. Ein Lastwagen hatte die mittlere Leitplanke aus Beton durchbrochen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Würzburg sagte.

Dabei sei ein Trümmerfeld aus Betonteilen entstanden, das sich über etwa 300 Meter ziehe. Dies aufzuräumen sei sehr aufwendig, sagte der Sprecher. Der 23-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens sei noch unklar, so die Polizei.

Verkehr weiter beeinträchtigt

Die Autobahn war zwischen der Anschlussstelle Randersacker und der Rastanlage Würzburg gesperrt. Unter anderem wurde der Verkehr auch ins Würzburger Stadtgebiet umgeleitet, wie die Polizei mitteilt.

In Fahrtrichtung Frankfurt könne der Verkehr seit 8 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbei laufen, auf der Spur Richtung Nürnberg seit 8.15 Uhr, wie die Polizei mitteilt. Bis die Bergung des Fahrzeugs abgeschlossen sein wird und der Verkehr ungehindert wieder fließen kann, werde es noch einige Stunden dauern, so das Polizeipräsidium Unterfranken am Morgen.

ms