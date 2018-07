Lohr am Main: Toter Mann in Böschung gefunden

Es gibt bislang keine Hinweise auf eine Straftat - vor 1 Stunde

LOHR AM MAIN - Am Mittwoch wurde in Lohr am Main im Landkreis Main-Spessart eine Leiche in einer Böschung gefunden. Es könnte sich dabei um einen seit Juni vermissten Mann handeln, die Identität des Leichnams ist allerdings noch nicht geklärt.

Am Mittwochvormittag gegen 9.45 Uhr fanden Passanten in einem Böschungsbereich der Bahn in der Hein-Paulisch-Straße eine tote Person. Durch die Feuerwehr wurde der Leichnam schließlich geborgen.

Die Kripo Würzburg übernimmt die Ermittlungen. Momentan gibt es keinerlei Hinweise auf eine Straftat. Noch ist der Mann nicht identifiziert. Auch ist zu klären, ob es sich um einen seit Juni vermissten 72-Jährigen handeln könnte.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.