Lohr am Main: Toter Mann in Böschung ist Vermisster

Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf eine Straftat - vor 40 Minuten

LOHR AM MAIN - Am vergangenen Mittwoch wurde in Lohr am Main im Landkreis Main-Spessart eine Leiche in einer Böschung gefunden. Es handelt sich dabei um einen seit Ende Juni vermissten 72-Jährigen.

Am Vormittag des 11. Juli gegen 9.45 Uhr fanden Passanten in einem Böschungsbereich der Bahn in der Hein-Paulisch-Straße einen toten Mann. Durch die Feuerwehr konnte der Leichnam schließlich geborgen werden.

Die Kripo Würzburg übernahm die Ermittlungen. Nun ist der Mann durch eine Obduktion identifiziert worden. Bei der Leiche handelt es sich um den seit Juni vermissten 72-Jährigen. Eine Straftat, welche zu dem Tod des Mannes geführt haben könnte, wird nach der Obduktion und den daraufolgenden Hinweisen nicht vermutet.

