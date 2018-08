Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem August 1968 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Dritter Festival-Tag und die Stimmung euphorisch wie zu Beginn: Am Sonntag brachten Hot Water Music und vor allem die Broilers die Eiswiese in Rothenburg nochmal zum Beben. Hier sind die Bilder.

Ganz schön was los war dieses Wochenende auf der "neuen" Rother Kirchweih: In Kombination mit flotter Rockmusik hat sich vor allem das Festzelt, in dem über 300 Leute Platz finden, als ein wahrer Publikumsmagnet erwiesen.