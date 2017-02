In der Nacht vom 28. Februar auf den 1. März 1990 wütete Orkan Wiebke über Deutschland. Er schloss eine Reihe schwerer Orkane ab, die im Spätwinter 1990 West- und Mitteleuropa heimsuchten. In Deutschland forderte der Sturm insgesamt 35 Todesopfer. Wiebke erreichte Geschwindigkeiten von 130 bis 200 Stundenkilometer. Der entstandene Schaden in der Forstwirtschaft, an Häusern und Autos war erheblich. Auch die Bäume in der Region fielen wie Mikado-Stäbchen und hinterließen ein riesiges Chaos. 300 Männer waren pausenlos mit Aufräumarbeiten beschäftigt. © NN/Rudolf Contino