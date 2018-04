Löwenfans in Schweinfurt: Kontrollen auch in Nürnberg

SCHWEINFURT - Am Samstagnachmittag fand im Schweinfurter Willy-Sachs-Stadion die Partie zwischen dem hemischen FC Schweinfurt 05 und dem TSV 1860 München statt. Die Gäste reisten mit einem großen Fanaufgebot an - welches auch in Nürnberg zu spüren war.

Diesen Bus kontrollierte die Polizei in Nürnberg Foto: News5/Grundmann



Bei bestem Wetter hatten sich bis zum Anpfiff der Regionalligapartie um 14.05 Uhr insgesamt rund 6870 Zuschauer im Stadion eingefunden. Die rund 4000 Gästefans des TSV 1860 München waren mit Bussen, Privat-Pkws und Zügen der Deutschen Bahn nach Schweinfurt gereist. Gemeinsam mit der Bundespolizei, die am Bahnhof die Fans zu den bereit stehenden Shuttlebussen lotste, sorgte die Schweinfurter Polizei für eine reibungslose Anreise der Fans. Die Beamten erhielten für den Spieltag zudem Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei, die Operativen Ergänzungsdienste Schweinfurt, die Kripo Schweinfurt sowie die Verkehrspolizeinspektionen aus Würzburg-Biebelried und Schweinfurt-Werneck.

Vor Spielbeginn kam es im Umfeld des Stadions vereinzelt zu Störungen durch Fußball-Fans, die vor einem lokalen Treffpunt der Schweinfurter Fans Pyrotechnik zündeten. Bei Kontrollen rund um die Partie stellten Beamte bei zwei Männern Kleinstmengen an Betäubungsmittel sicher. Zudem musste ein stark alkoholisierter Mann im Stadion in Polizeigewahrsam genommen werden.

Ansonsten kam es während und nach der Partie zu keinen nennenswerten Sicherheitsstörungen. Nach Abpfiff leerte sich das Stadion zügig und auch die Abreise der Gäste-Fans verlief unter anderem durch die groß angelegten Verkehrslotsungen ohne weitere Vorkommnisse.

Auch in Nürnberg waren Auswirkungen des Spiels zu spüren. Bei ihrer Rückreise machten viele Löwen-Fans Halt im Nürnberger Bahnhof, offenbar kam es dort aber zu keinerlei Problemen. Zudem wurde ein Bus der Gästefans in Nürnberg-Herrnhütte kontrolliert, die Einsatzkräfte erhielten dazu Unterstützung von einem Helikopter. Die Beamten konnten aber nichts Verdächtiges entdecken, sodass die Anhänger ihre Heimreise fortsetzen konnten.

