Ludwigschorgast: 62-Jährige nach Unfall gestorben

Autofahrerin war am Donnerstag am Steuer bewusstlos geworden - vor 59 Minuten

LUDWIGSCHORGAST - In Ludwigschorgast im Landkreis Kulmbach ist bereits am Donnerstag eine 62-jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug in eine Gartenmauer gefahren, nachdem sie das Bewusstsein verlor. Nun ist die Frau tot.

Nach dem Unfall, der am vergangenen Donnerstag gegen 20.20 Uhr passierte, konnte die Frau ursprünglich noch erfolgreich reanimiert werden. Wie die Polizeiinspektion Stadtsteinach mitteilt, ist die 62-Jährige aber am Samstagmorgen im Krankenhaus gestorben.

