Nachdem der Flughafen in Fürth-Atzenhof 1915 als Fliegerschule für die Königlich Bayrischen Flieger gebaut wurde, fungierte er später als Zivil-Flughafen, zunächst unter dem Titel Fürth-Nürnberg, später wurde er in Nürnberg-Fürth umbenannt. Auf diesem Bild aus dem Jahr 1963 hatte schon lange die US Army die Kontrolle über das Gelände. Der berühmte Schuttberg, der heutige Solarberg, am Nordende des Flughafens existierte zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Vom Main-Donau-Kanal ist nichts zu sehen, im Osten schlängelt sich die Regnitz entlang, im Norden die Zenn. © Bayerische Vermessungsverwaltung