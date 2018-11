Bei einem Großbrand in einer Schreinerei im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim ist am Freitagabend enormer Sachschaden entstanden. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus.

Auch in diesem Jahr gibt es am Marktplatz vor dem Palais Stutterheim eine Eisfläche für die Öffentlichkeit. Die Erlangen on Ice genannte Eisbahn wurde in diesem Jahr eröffnet von einer Show der Schlittschuläuferinnen des TSV 1846 Nürnberg.