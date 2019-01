„Lust auf Literatur“: Schauspieler Petrus Huber liest für Kinder

Lesung für Kinder bildet den Auftakt - Michael Ende Fortsetzung - vor 34 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Die Serie „Lust auf Literatur“ startet in diesem Jahr in der Buchhandlung Dorn mit einer Vorlesung für Kinder. Das Märchen und Ritterabenteuer „Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe“ wird von Schauspieler Petrus Huber gelesen.

Die Lesung in der Neustädter Buchhandlung Dorn findet am 2. Februar statt. © PR/Jim Albright



Die Lesung in der Neustädter Buchhandlung Dorn findet am 2. Februar statt. Foto: PR/Jim Albright



Die preisgekrönte Serie „Lust auf Literatur“ startet die Neustädter Buchhandlung Dorn 2019 mit einer Lesung für Kinder. Sie sind am Samstag, 2. Februar, um 16 Uhr zum Märchen und Ritterabenteuer „Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe“ eingeladen.

Damit wird das Kinderbuch-Ereignis zum Beginn des Jahres aufgegriffen: Michael Endes Romanfragment „Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe“ wurde nun von Wieland Freund kongenial zu Ende erzählt. Sie habe das Buch so begeistert gelesen, dass sie sofort mit Petrus Huber, Schauspieler am Freilandtheater Bad Windsheim und Ensemblemitglied bei „Kommando Grimm“ in Ansbach Kontakt aufgenommen habe, so Stella Cramer.

Da dieser sofort bereit war, eine Lesung für Kinder daraus zu gestalten, hofft man nun in der Buchhandlung Dorn, dass am 2. Februar viele Kinder der Einladung folgen, denen eine „wunderbare Lesebegeisterung“ versprochen wird. Cramer: „Wir wollen auch und gerade Kindern immer wieder große Lust auf Lesen machen - ich denke, das ist eine sehr gute Gelegenheit! Auch schicken wir Petrus Huber auf Lesereise durch die Grundschulen - diese können ihn über uns buchen“.

Der neue Klassiker „Rodgrigo Raubein und Knirps, sein Knappe“ von Michael Ende und Wieland Freund, erscheint im Thienemann Verlag. In dem fulminanten Märchen und Ritterabenteuer für Kinder ab sechs Jahren geht es um Knirps, der überzeugt ist, dass ein echter Raubritter in ihm steckt. Deshalb will er auch unbedingt beim berüchtigten Rodrigo Raubein in die Lehre gehen! Doch der fordert zunächst eine Mutprobe von ihm.

Voller Tatendrang plant Knirps einen Prinzessinnenraub, kann es Gefährlicheres geben? Er ahnt nicht, dass ein viel mächtigerer Bösewicht als er es auf die Prinzessin abgesehen hat. „Rodrigo Raubein“, von Michael Ende, dessen 90. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird, als Romanfragment veröffentlicht und nun, zwanzig Jahre nach seinem Tod, von Wieland Freund vollendet. Dass mit dem Vorlesen Leselust geweckt wird, ist in Studien belegt. Der ausdrucksstark Schauspieler Petrus Huber wird sie ausdruckstark bestätigen.

nb