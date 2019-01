Mädchen bedrängt: 40-Jähriger in Münnerstadt festgenommen

Mann lebt in einer Einrichtung für Suchtkranke - Keine Gefahr für Jugendliche - vor 1 Stunde

MÜNNERSTADT - Am Donnerstagnachmittag hat ein Mann zwei Mädchen auf einem Schulgelände in Münnerstadt (Lkr. Bad Kissingen) angesprochen und eines davon am Arm gezogen. Der 40-Jährige ließ kurz darauf von der Schülerin ab und flüchtete.

Die beiden Mädchen hielten sich um kurz vor 16 Uhr in einer Schule im Dr.-Ortloff-Weg auf, als sie von dem Fremden angesprochen wurden. Dies berichtet die Polizei in ihrem Pressebericht. Aus bislang unbekannten Gründen zog der Mann für einen kurzen Moment eines der Mädchen an den Armen. Er ließ die Schülerin danach kommentarlos wieder los und lief davon.

Die Polizei konnte im Rahmen einer Fahndung einen dringend Tatverdächtigen festnehmen. Es handelt sich um einen 40-Jährigen, der aus einer Einrichtung für Suchtkranke im Landkreis Bad Kissingen stammt. Warum er das Mädchen an den Armen gezogen hat, ist noch unklar. Die Beamten ermitteln wegen Nötigung. Das Gymnasium erteilte dem Mann ein Hausverbot für das gesamte Schulareal. Der 40-Jährige kam zurück in sein Wohnheim, wo er derzeit intensiv betreut wird. Eine Gefahr für Kinder und Jugendliche bestehe laut Polizei nicht.

evo