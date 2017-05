Mai-Wonne: Knackt der Montag den Hitzerekord?

NÜRNBERG - Grillpartys, Freibad-Spaß oder Entspannung im Biergarten: Wettertechnisch hätte das Wochenende nicht besser laufen können. Petrus setzt noch einen drauf. Am Montag könnte ein neuer Hitzerekord für den Mai aufgestellt werden. Wir sind gespannt.

Bei Temperaturen über 30 Grad lohnt sich auch am Montag der Besuch im Freibad zur Abkühlung. Foto: Hans-Joachim Winckler



Auch am Montag soll es wettertechnisch in Franken nochmal schön werden. Laut Wetterochs steigen die Temperaturen auf 30 bis 31 Grad. Das ICON-Modell des Deutschen Wetterdienstes hält sogar einen neuen Hitzerekord im Mai mit 34 Grad für möglich. Damit würden die Werte vom 29. Mai 2005 übertroffen. Damals hatte es in Bamberg 32,9 Grad und in Nürnberg 32,2 Grad. Am Nachmittag könnten allerdings erste Gewitter in Franken aufziehen.

"Am anfälligsten für die Gewitter ist ein Streifen, der vom südwestlichen Niedersachsen bzw. dem Münsterland über den Harz und Thüringen bis nach Sachsen bzw. Nordbayern verläuft", schreibt wetter.de. Uns könnte es also erwischen. Allerdings ist die Gefahr in den Tieflagen längst nicht so hoch wie in den Mittelgebirgen.

Für Dienstag und Mittwoch sind sich die Wetterfrösche in ihren Prognosen noch uneinig. Während der Wetterochs eine Kaltfront von Nordwesten mit Unwettern meldet, hält wetter.net am sonnigen und warmen Ausflugswetter fest. Mehr Wolken als die Tage zuvor soll es aber auf jeden Fall geben. Wer für die warmen Tage noch etwas Abkühlung sucht, der wird vielleicht in unserer Bildergalerie der beliebtesten Freibäder fündig.Vielleicht lohnt sich aber auch ein Besuch im Biergarten.

