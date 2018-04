Mal lieb, mal launisch: Das ist der April

Die Sonne lässt sich immer mehr blicken - Raus ins Blütenmeer der Kirschbäume - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der April bleibt seinem Motto treu und macht, was er will: Milde und feuchte Luftmassen können sich leicht zu gewittrigen Regenfällen entwickeln. Wenn die Sonne scheint, sollten wir schnell sein und gleich raus an die Luft gehen.

Ein rosa Blütenmeer, auch in Franken: Die Kirschbäume zeigen bei den ersten warmen Apriltagen ihre volle Blütenpracht. Wie wäre es also mit einer Mittagspause auf einer Parkbank?



Der April bleibt weiterhin launisch: Denn nun hat die Zeit des Jahres angefangen, in der laut Wetterochs bereits kleinste Veränderungen in den Bewölkungsverhältnissen große Auswirkungen haben können. Die guten Nachrichten dabei sind: Die nächtlichen Schauer, die am Dienstagabend und nachts über Franken gewandert sind, klingen am Mittwochmorgen ab. Die Sonne lässt sich immer mehr blicken und es bleibt trocken. Bei 19-20 Grad lässt es sich gut im T-Shirt aushalten. Aus wechselnden Richtungen weht ein schwacher Wind.

Ab Donnerstag bleibt es nach Informationen des Wetterdienstes von nordbayern.de tagsüber weiter angenehm warm mit zweistelligen Temperaturen von 16 bis 22 Grad. Am Abend kühlt es ab auf 8 Grad.

Am Freitag könnte es Regen geben, die Niederschlagswahrscheinlichkeit steigt laut Wetter.de auf über 60 Prozent. Maximal werden immerhin milde 18 Grad erreicht. Aus Südwest weht ein schwacher Wind (17 km/h) mit frischen Böen (33 km/h). Die Sonne scheint sieben Stunden - hier sollte also jeder Mal ein bisschen Zeit finden, draußen die Sonnenstrahlen zu genießen.

Wie das Wetter zum Wochenende wird, ist je nach Wettermodell noch unterschiedlich. Sicher ist nur: Es ist April - und dieser macht seinem Namen alle Ehre. Er bleibt unbeständig und wechselhaft. Die gute Nachricht aber ist: Zwischen Regenschauern und Gewittern gibt es immer wieder trockene und heitere Abschnitte.