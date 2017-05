Mammut-Projekt: BR zeigt Bayern in 24 Fernseh-Stunden

Sender hat eine große Dokumentation über den Freistaat produzieren lassen - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Der Aufwand war gewaltig: 80 Kamerateams begleiteten Anfang Juni letzten Jahres Menschen an allen möglichen Orten des Freistaats 24 Stunden lang durch Tag und Nacht. Heraus kam eine eindrucksvolle Mammut-Dokumentation, die am 5. Juni von 6 Uhr morgens an im BR Fernsehen gesendet wird.

U-Bahn-Fahrerin Sabine Schaller in Nürnberg wurde für das BR-Projekt ebenfalls begleitet. © BR/zero one 24 film GmbH/megaherz gmbh/Ostkreuz/Jörg Brüggemann



20 Teams drehten Landschaftsbilder und vier Hubschrauber sorgten für Luftaufnahmen. 1000 Stunden Drehmaterial mussten danach gesichtet, geschnitten und montiert werden.

Regisseur des ungewöhnlichen TV-Projekts ist der in Berlin lebende Grimme-Preisträger Volker Heise. Mit "24 h Berlin" aus dem Jahr 2009 und "24 h Jerusalem" (2014) hat er bereits vergleichbare Großporträts zweier Städte realisiert und damit viel positive Kritik eingefahren. Erstmals wagte sich Heise jetzt an eine 24-Stunden-Dokumentation eines Bundeslands.

Die Vorarbeiten hatten über ein Jahr gedauert. In allen Teilen des Freistaats wurden Protagonisten ausgesucht, die in der Summe für die Vielfalt Bayerns stehen. Auch in Franken wurde natürlich gedreht. Zusammengeschnitten mit den Szenen der anderen Protagonisten ist beispielsweise der Tagesablauf einer Nürnberger U-Bahn-Fahrerin, einer Ärztin in der Notfall-Ambulanz des Klinikums-Süd, eines unterfränkischen Waldbesitzers, einer Winzerin und zweier Brau-Schwestern aus Hof zu sehen.

Am Ende, sagt Regisseur Volker Heise, sei das Mosaik eines "Lands im Umbruch" entstanden. Bei vielen Protagonisten der Dokumentation sei die Suche nach der eigenen Zukunft zentrales Thema gewesen. Am 5. Juni kann man sich als Fernsehzuschauer, so viel es die eigene Zeit und die Ausdauer zulassen, von morgens 6 Uhr 24 Stunden lang einen Eindruck vom eigenen Bundesland verschaffen.