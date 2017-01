Mann begrapscht 13-Jährigen im Zug bei Aschaffenburg

Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Täter - vor 1 Stunde

ASCHAFFENBURG - Während der Zugfahrt von Aschaffenburg nach Kleinostheim berührte ein Unbekannter am Freitagabend einen 13-Jährigen unsittlich. Der Schüler konnte sich losreißen und rannte in Kleinostheim aus dem Zug. Nun sucht die Polizei nach dem Täter.

Der Schüler stieg um 18.06 Uhr am Bahnhof Aschaffenburg in die Regionalbahn nach Frankfurt. Laut Polizei sprach ein fremder Mann den Jungen während der Zugfahrt an und setzte sich auf den gegenüberliegenden Platz. Plötzlich griff der Täter nach der Hand des Jungen, hielt sie fest und berührte ihn unsittlich oberhalb der Bekleidung. Dem Schüler gelang es seine Hand zu befreien und rannte um 18.11 Uhr während des Aufenthaltes in Kleinostheim aus dem Zug.

Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem unbekannten Mann. Der Täter ist etwa 35 Jahre alt und hat eine dicke, kräftige Statur. Er sprach mit einem ausländischen Akzent, womöglicher stammt der Mann aus dem afrikanischen Raum. Bekleidet war er mit einer abgetragenen, schwarzen Hose, ähnlich einer Jeans oder Jogginghose und einer dicken und ungepflegten, abgetragenen, schwarzen oder grauen Strickjacke. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Aschaffenburg.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.

