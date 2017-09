Mann hängt Schweinehoden an Haustür des Nachbarn

Verdächtiger ist 74 Jahre alt - Anzeige wegen Hausfriedensbruch - vor 36 Minuten

MASSBACH - Ein Mann soll in Unterfranken einen Schweinehoden an die Haustür seines Nachbarn gehängt haben. Grund sei offenbar ein seit mehr als einem Jahr schwelender Nachbarschaftsstreit, teilte die Polizei am Freitag mit.

"Da gab es auch schon mal Pferdeäpfel. Aber Schweinehoden – das ist eine Sauerei", sagte ein Sprecher. Gegen den 74 Jahre alten Verdächtigen aus dem Landkreis Bad Kissingen lag bereits ein schriftliches Betretungsverbot vor.

Weil er das umzäunte Grundstück in Maßbach trotzdem betreten haben soll, bekommt er nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Worum es bei den Zankereien genau geht, konnte der Polizeibeamte nicht sagen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

dpa