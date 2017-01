Mann kotzt der Polizei mit über zwei Promille ins Auto

Mann rekapitulierte den Silvesterabend auf eigene Art und Weise - vor 1 Stunde

COBURG - Dass es der eine oder andere an Silvester mit dem Alkohol übertreibt, ist nicht ungewöhnlich. Auch das Brechen nach dem einen Schnaps zu viel, dürften viele Leute kennen. Doch ein 24-Jähriger hatte sich in Coburg dafür einen eher ungünstigen Platz ausgesucht.

In der Silvesternacht traf die Polizei in der Hindenburgstraße den stark betrunkenen 24-Jährigen an. Der Mann machte freiwillig einen Alkoholtest - mit dem stattlichen Ergebnis von 2,14 Promille. Als die Polizisten ihn zu ihrem Wagen brachten, rekapitulierte er den Abend. "Dabei wurden nicht nur Gedanken, sondern auch reichlich Mageninhalt zutage gefördert", wie es in der Pressemitteilung heißt. Der Mageninhalt landete auf dem hinteren Sitz des Polizeiautos. Auf den Mann kommen nun die Kosten der Reinigung zu.

bb

