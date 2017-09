Mann läuft mit gebrochenen Kniescheiben von Disco los

Der 26-Jährige wurde von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt

WÜRZBURG - Ein junger Mann ist noch minutenlang durch Würzburg gelaufen, obwohl er von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt wurde. Der 26-Jährige war nach einem Discobesuch auf dem Weg zum Bahnhof, als er von dem Wagen erfasst wurde.

Dabei brach er sich unter anderem beide Kniescheiben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dennoch sei das Unfallopfer aufgestanden und habe dem Autofahrer versichert, dass es ihm gut gehe und keine Schmerzen habe. Mit seiner schweren Verletzung lief der Mann noch gut einen Kilometer durch die Stadt, bis Passanten den Rettungsdienst verständigten. Der 26-Jährige kann sich nur noch lückenhaft an die Nacht zum Samstag erinnern. Die Polizei sucht auch deshalb Zeugen und den am Unfall beteiligten Autofahrer.

dpa