Mann randaliert mit Messer: SEK-Einsatz in Coburg

Motiv der Tat noch unklar, Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen - vor 25 Minuten

COBURG - Aufregung in Coburg: Am Mittwoch musste die Polizei ausrücken, weil ein Mann mit einem Messer in einer Wohnung randalierte. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Das Randalieren eines 22-Jährigen hat in Coburg am Mittwochmorgen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Foto: NEWS5



In der Ketschendorfer Straße ist es am Mittwochmorgen zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberfranken bekannt gab, hat ein 22-jähriger Mann aus bislang noch ungeklärten Gründen in einer Wohnung mit einem Messer randaliert. Weil der Täter sich wiederholt den Anweisungen der Beamten widersetzte, nahm ihn ein Spezialeinsatzkommando anschließend fest, ohne dass jemand zu Schaden kam. Das Motiv ist laut Polizei noch unklar, die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

