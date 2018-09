Mann randaliert wegen Handyvertrag - Pfefferspray im Einsatz

Räumung von Einkaufszentrum angeordnet - 31 Personen erlitten Atemwegsreizungen - vor 1 Stunde

SCHWEINFURT - Ein 24-Jähriger sorgte am Freitagabend für Chaos in einem Elektrofachmarkt in einem Schweinfurter Einkaufszentrum. Während eines Gesprächs zu einem Handyvertrag rastete der Mann aus und riss einen Fernseher von der Wand. Daraufhin wurde sogar die Räumung des Einkaufszentrums angeordnet.

Weil einem 24-Jährigen die Konditionen seines Handyvertrags nicht zusagten, randalierte er am Freitagabend noch während des Gesprächs mit dem Verkäufer in einem Elektrofachmarkt. Im Verlauf riss er um kurz nach 19 Uhr einen Fernseher von der Wand. Ein hinzueilender Ladendetektiv konnte nicht anders, als gegen den Randalierer Pfefferspray einzusetzen. Der junge Mann flüchtete daraufhin aus dem Laden, konnte später allerdings von der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Die Leitung der Stadtgalerie ordnete die Räumung des Einkaufszentrum an, welche kurze Zeit später wieder aufgehoben werden konnte. Durch das Pfefferspray erlitten auch 30 andere Kunden des Geschäfts Atemwegsreizungen, fünf mussten deswegen zum Arzt. Nachdem auch die Reizung des Täters behandelt und polizeiliche Maßnahmen geregelt wurden, wurde dieser wieder auf freien Fuß gesetzt.

