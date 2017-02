Mann richtet Ex-Frau brutal zu und droht ihr mit dem Tod

35-Jähriger trat auf Frau ein und schlug ihr eine Vase gegen den Kopf - vor 1 Stunde

MARKTREDWITZ - Ein Marktredwitzer hat am Freitagabend seine geschiedene Ehefrau brutal angegriffen und ihr mit dem Tode gedroht. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Hof ermitteln gegen den 35-Jährigen nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Gegen 20.30 Uhr suchte der alkoholisierte Mann die Wohnung der Frau in Marktredwitz auf und schlug mehrfach mit der Faust auf die 32-Jährige ein. Anschließend trat er die am Boden liegende Frau mehrfach und schlug ihr eine Vase gegen den Kopf. Das Opfer erlitt dabei eine blutende Kopfverletzung. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Zeugen, die auf die lautstarke Auseinandersetzung aufmerksam wurden, hatten zuvor die Polizei verständigt. Die Beamten konnten den aggressiven Schläger nach einer kurzen Flucht festnehmen. Der 35-Jährige leistete massiven Widerstand und verletzte und beleidigte dabei einen Polizisten.

Gegen den Täter erging am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Untersuchungshaftbefehl. Mittlerweile sitzt er in einer Justizvollzugsanstalt ein.

chi

