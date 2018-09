Mann schlägt Polizisten bei Einsatz - Hitlergruß zum Abschied

Der Beamte musste behandelt werden und konnte nicht weiterarbeiten - vor 10 Minuten

BAD KISSINGEN - Ein Mann hielt am frühen Samstagmorgen Beamte und Rettungskräfte in Bad Kissingen davon ab, sich um eine hilflose Person zu kümmern. Der offenbar betrunkene Mann beleidigte die Beamten und schlug sogar zu - doch das war ihm nicht genug.

Ein 34-Jähriger hielt am Samstag gegen 3.45 Uhr Polizeibeamte davon ab, sich um eine hilflose Person in der Ludwigsstraße in Bad Kissingen zu kümmern. Während die Beamten auf den Rettungsdienst warteten, mischte sich der Mann plötzlich ein und schulg einen der Polizisten mit der Faust gegen den Kopf - so stark, dass der Beamte behandelt werden musste und seinen Dienst nicht fortsetzen konnte.

Während der eigentliche Grund des Einsatzes, die hilflose Person, versorgt wurde, beleidigte der 34 Jahre alte Mann zudem die Polizei sowie den Rettungsdienst. Durch eine hinzugestoßene Streife konnte der Störenfried schlussendlich festgenommen werden. Bis zum Vormittag durfte er seinen Rausch bei der Polizei ausschlafen. Als er die Dienststelle verlassen durfte, verabschiedete er sich mit dem Hitlergruß und den Worten "Heil Hitler". Er bekommt nun eine Anzeige wegen Beleidigung, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und zusätzlich noch wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

