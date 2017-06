Mann sticht mit Schraubenzieher auf Ex-Freundin ein

KÜPS - Während eines Streits am Samstagmittag in Küps (Landkreis Kronach) stach ein 57-Jähriger mit einem Schraubenzieher mehrfach auf seine Ex-Freundin ein. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen im Bauchbereich. Die Polizei konnte den Mann kurz nach der Tat festnehmen.

Kurz vor 13 Uhr meldeten sich Anwohner per Notruf bei der Polizei. Sie hörten die Hilferufe einer Frau. Als die Beamten wenig später am genannten Ort eintrafen, fanden sie eine 41-Jährige mit starken Verletzungen im Bauchbereich vor. Die Frau saß auf einem Stuhl vor ihrem Einfamilienhaus.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es zuvor zu einer Auseinandersetzung zwischen der Frau und ihrem 57-jährigen Ex-Lebensgefährten. Dabei stach der Mann mehrmals mit einem Schraubenzieher auf die Frau ein. Er fuhr anschließend mit dem Auto davon. Kurze Zeit später meldete er seinen Aufenthaltsort über Notruf und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Die schwerverletzte Frau kam nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Polizei vermutet die Hintergründe der Tat im privaten Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Tatverdächtige musste am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Beamte brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

