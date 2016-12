Mann stirbt bei Autounfall in der Oberpfalz

SÜNCHING - Tödliche Verletzungen zog sich am Freitagmittag der Fahrer eines Pkw zu, der auf gerader Strecke mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Der 59-Jährige Mann aus dem südlichen Landkreis Regensburg befuhr gegen 14 Uhr mit seinem Opel Corsa die Staatsstraße 2111 aus Richtung Geiselhöring kommend in Fahrtrichtung Sünching. Knapp 500 Meter nach der Landkreisgrenze kam der Mann aus noch nicht geklärter Ursache in dem Waldstück nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß nach wenigen Metern ungebremst gegen einen Baum.

Durch den Aufprall wurde der Mann, der sich alleine in seinem Fahrzeug befand, eingeklemmt. Er musste von Einsatzkräften der Feuerwehr unter Zuhilfenahme technischen Gerätes aus dem Fahrzeug geborgen werden. Trotz sofortiger ärztlicher Versorgung vor Ort verstarb der Fahrer kurze Zeit später noch an der Unfallstelle.



Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde auf die Hinzuziehung eines Gutachters verzichtet. Vor Ort waren etwa 40 Kräfte der Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Staatstraße war während der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden gesperrt.

