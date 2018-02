Mann stirbt nach Feuer im eigenen Schlafzimmer

Rettungsversuch des Nachbarn gescheitert - Kriminalpolizei Würzburg ermittelt - vor 48 Minuten

MARKTSTEFT - Bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte ist am Freitagabend ein 90-jähriger Senior verstorben. Seine Mitbewohnerin rettete sich rechtzeitig ins Freie und holte Nachbarn zur Hilfe. Ein Helfer schlug dabei das Fenster ein.

Obwohl die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell vor Ort waren, kam jede Hilfe zu spät. Der Mann konnte nur noch tot aus seinem Schlafzimmer geborgen werden. © NEWS5



Kurz nach 22 Uhr wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken über den Brand in der Gartenstraße in Marktsteft alarmiert. Als die Beamten der Kitzinger Polizei am Einsatzort eintrafen, drang dichter Rauch aus der gesamten Doppelhaushälfte. Obwohl die örtlichen Feuerwehren schnell vor Ort waren, kam für den 90-Jährigen jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch tot aus seinem Schlafzimmer geborgen werden.

Seine jüngere Mitbewohnerin, die offenbar durch den Rauch wach geworden war, konnte sich noch rechtzeitig ins Freie retten. Sie eilte sofort zu ihren Nachbarn, um Hilfe zu holen. Während die Nachbarin nach der Verständigung sofort den Notruf wählte, wollte ihr Ehemann dem 90-Jährigen zur Hilfe eilen. Als der Ersthelfer an dem Brandanwesen eine Fensterscheibe einschlug, zog er sich leichte Schnittverletzungen an der Hand zu. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, die aus dem brennenden Haus geflohene Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der Brand ist inzwischen gelöscht. Wie das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt. Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst befanden sich zur Betreuung der Einsatzkräfte auch Notfallseelsorger im Einsatz.

