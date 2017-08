Mann vergeht sich an wehrloser Frau und nimmt Slip mit

Ein 15-Jähriger wollte den 24-Jährigen festhalten, da schlug der Täter zu - vor 8 Minuten

BAD KISSINGEN - In Bad Kissingen verging sich ein 24-Jähriger an einer durch Drogenkonsum wehrlosen Frau. Anschließend schlug er einen Jugendlichen, der mit couragiertem Eingreifen eine Flucht verhindern wollte. Der Tatverdächtige suchte mit dem Slip der Frau das Weite - doch schon bald klickten die Handschellen.

Laut Polizeiangaben ging gegen 22.30 Uhr bei der Einsatzzentrale Unterfranken die Meldung ein, dass sich ein Mann auf einem Firmenparktplatz in der Steubenstraße an einer bewusstlosen Frau zu schaffen machen würde. Beim Eintreffen der Beamten befand sich der gesuchte Mann nicht mehr auf dem, für jedermann zugänglichen Firmenparkplatz. Er konnte jedoch im Rahmen einer sofortigen Fahndung einige Straßen weiter vorläufig festgenommen werden.

Es handelte sich hierbei um einen 24-Jährigen aus dem Landkreis Bad Kissingen. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die 28-jährige Frau an dem Parkplatz zusammen mit einem 29-Jährigen illegale Betäubungsmittel konsumiert hatte und sich beide in einem starken Rausch befanden. Der Tatverdächtige, der keine Vorbeziehung zu den Beiden hatte, nutzte diesen offensichtlichen Zustand der Widerstandsunfähigkeit aus und nahm sexuelle Handlungen an der Frau vor. Danach nahm der 24-Jährige die Unterhose seines Opfers mit und wollte mit seinem Fahrrad das Weite suchen. Bei dem Versuch den mutmaßlichen Täter aufzuhalten, erhielt ein 15-Jähriger mehrere Schläge von dem Beschuldigten.

Das Opfer und ihr Bekannter wurden wegen der Drogenintoxikation nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Auch der leicht verletzte Jugendliche wurde ärztlicher Behandlung zugeführt. Dem Tatverdächtigen wurde eine Blutprobe entnommen, ein Atemalkoholtest brachte etwa 1,4 Promille zum Vorschein. Der 24-Jährige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft, die Ermittlungen führt die Kripo in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

sha