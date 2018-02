Männer machen Schießübungen im Wald bei Konradsreuth

Besorgte Anwohner verständigten sofort die Polizei - vor 9 Minuten

HOF - Am Freitagabend gingen bei der Polizeiinspektion Hof mehrere Meldungen über mögliche Schussgeräusche in einem Wald bei Föhrenreuth ein. Vor Ort konnten dann tatsächlich zwei Männer mit Schusswaffen gestellt werden.

Gegen 22 Uhr gingen gleich mehrere Anrufe bei der Polizei von besorgten Anwohnern in Konradsreuth (Landkreis Hof) ein, die Schüsse in einem nahgelegenen Waldstück gehört haben wollen. Weil eine der Mitteilungen vom örtlichen Jäger selbst ausging, war es naheliegend, dass an der Sache wirklich etwas faul ist. Mehrere Polizeistreifen machten sich daraufhin auf den Weg, um den Vorfall im Wald zu untersuchen.

Nach längerer Suche wurden in dem Waldstück bei Föhrenreuth dann tatsächlich zwei Männer ausgemacht, die mit einer Waffen hantierten. Beide kamen sofort mit erhobenen Händen aus dem Wald heraus und ließen sich ohne Widerstand festnehmen - die Waffe hatten sie zuvor auf den Boden geworfen. Beide gaben an, mit der Schreckschusspistole regelmäßig Schießübungen zu veranstalten. Die Männer wurden jetzt wegen Verstoßes gegen dass Waffengesetz angezeigt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.