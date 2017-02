Männer torkeln mit vier Promille durch Amberger Tankstelle

Betrunkene Männer ließen wegen Bauchschmerzen Rettungsdienst rufen - vor 1 Stunde

AMBERG - Weil sie Bauchschmerzen hatten, forderten zwei Männer am Dienstagmittag einen Tankstellenmitarbeiter in der Regensburger Straße auf, den Rettungsdienst zu verständigen. Die Sanitäter stellten bei beiden einen gehörigen Alkoholpegel von 4 Promille fest.

Am Dienstagmittag suchten zwei stark alkoholisierte Männer (27 und 58 Jahre alt) in einer Tankstelle in der Regensburger Straße nach Hilfe. Weil sie Bauchschmerzen hatten, baten sie den Mitarbeiter der Tankstelle, den Rettungsdienst zu alarmieren.

Die herbeigerufenen Sanitäter stellten schnell die Gründe der "Beschwerden" fest. Beide Männer hatten ausgiebig Alkohol getrunken und hatten circa vier Promille. Ihren Heimweg konnten sie selbstständig nicht mehr fortsetzen. Die verständigten Angehörigen sahen sich allerdings nicht in der Lage und waren nicht willens, die Männer zu versorgen.

Der 58-Jährigen wurde deshalb in die Ausnüchterungszelle gebracht, wo er seinen "Mittagsschlaf" machen konnte. Sein 27-Jähriger Begleiter kam aufgrund von Ausfallerscheinungen ins Klinikum. Für den sogenannten Sicherheitsgewahrsam erhalten die Männer entsprechende Kostenrechnungen.

